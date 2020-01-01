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Свинина духовая с черносливом и гречневой кашей, «СытоЕдов», 350 г, готовое замороженное блюдо
234 00 руб.
за 1 шт.
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Куриная грудка су-вид с булгуром и овощами, «СытоЕдов 5 Звёзд от шефа», 300 г, готовое замороженное блюдо
240 00 руб.
за 1 шт.
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Говядина с овощами в соусе терияки, «СытоЕдов 5 Звёзд от шефа», 330 г, готовое замороженное блюдо
314 00 руб.
за 1 шт.
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Венский шницель с картофельными дольками и брусничным соусом, «СытоЕдов 5 Звёзд от шефа», 300 г, готовое замороженное блюдо
309 00 руб.
за 1 шт.
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Запеченное филе горбуши в кокосово-имбирном соусе с рисом, «СытоЕдов 5 Звёзд от шефа», 300 г, готовое замороженное блюдо
293 00 руб.
за 1 шт.
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Говядина с рисом и овощами в соево-чесночном соусе, «СытоЕдов 5 Звёзд от шефа», 330 г, готовое замороженное блюдо
314 00 руб.
за 1 шт.
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Паста «Палермо» с курицей и грибами, «СытоЕдов», 300 г, готовое замороженное блюдо
168 00 руб.
за 1 шт.
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Мясо тушеное с черносливом и картофелем фри, «СытоЕдов», 350 г, готовое замороженное блюдо
346 00 руб.
за 1 шт.
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Курица с рисом и ананасами в кисло-сладком соусе, «СытоЕдов 5 Звёзд от шефа», 330 г, готовое замороженное блюдо
240 00 руб.
за 1 шт.
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Говядина тушеная с черносливом и картофельным пюре, «СытоЕдов 5 Звёзд от шефа», 300 г, готовое замороженное блюдо
314 00 руб.
за 1 шт.
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Шницель куриный с сыром и отварным рисом, «СытоЕдов», 300 г, готовое замороженное блюдо
182 00 руб.
за 1 шт.
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Люля-кебаб «Кавказский» куриный, «СытоЕдов», 400 г, готовое замороженное блюдо
215 00 руб.
за 1 шт.
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Цена, ₽
Акции
Хит продаж
Новинка
Бренд
Кухни мира
Ингредиент
Гарнир
Калорийность


Готовые замороженные вторые блюда

Питайтесь домашним, даже если вы не любите готовить или у вас нет времени стоять у плиты. Готовые вторые блюда и закуски к ним от торговых марок торгово-промышленной компании «Вилон» — это полноценный рацион, который вы можете подобрать на свой вкус и закупить впрок.

Заказывайте в фирменном интернет-магазине ТПК «Вилон» всё то вкусное, что вы любите:

  • Гарниры,
  • Гуляши,
  • Мясо,
  • Рыбу,
  • Пасту,
  • Лазанью,
  • Жюльен,
  • Запеканку.

И это далеко не всё, что наши технологи приготовили для того, чтобы разнообразить ваше меню.

Вторые блюда сохраняются в замороженном виде до полугода. Нам удалось добиться такого впечатляющего срока хранения без применения синтетических компонентов. На предприятиях ТПК «Вилон» применяется инновационная технология шоковой заморозки. Именно мгновенное замораживание обеспечивает сохранение вкуса, консистенции и питательности готовых блюд. Замороженные блюда идеальны для тех, кто торопится. Вторые блюда готовятся за несколько минут в микроволновке, а по вкусу, как говорят наши покупатели, кухня ТМ «Сытоедов» мало отличается от домашней.

Готовые мясные блюда

Говорят, что для приготовления мяса нужно иметь особый талант, без него вкусно не получается. Хотите каждый день пробовать новые мясные блюда домашнего приготовления, но стоять у плиты не ваше любимое занятие? Тогда присмотритесь к ассортименту готовых вторых блюд в интернет-магазине ТПК «Вилон». На наших предприятиях работают технологи с многолетним стажем, а также команда профессиональных дегустаторов, которые внимательно следят, чтобы вся продукция отвечала стандартам качества и эталонным вкусовым образцам.

Все мясные блюда ТПК «Вилон» изготавливаются только из натуральных ингредиентов. В составе используется парное мясо, свежие овощи, крупы, ароматные специи и приправы. При создании технологий и рецептуры шеф-повар и его помощники опираются на традиции кухонь народов мира.

Готовые блюда из рыбы

Предпочитаете мясу рыбу, но не готовы возиться с чисткой, мытьем посуды от рыбьего жира и проветриванием кухни после жарки или тушения любимой сайды или горбуши? У нас и на этот случай есть решение. Все наши рыбные блюда уже готовы к использованию, их не надо дополнительно жарить или тушить. Достаточно достать готовое блюдо из морозилки и разогреть в микроволновой печи.

Готовые блюда из рыбы торгово-промышленной компании «Вилон» уже давно завоевали доверие потребителей, поскольку при их приготовлении используются только натуральные ингредиенты, а в составе нет консервантов и синтетических вкусо-ароматических добавок.

Изготовление замороженных блюд из рыбы обязательно предполагает контроль сырья и качества не только процесса производства, но и конечного продукта. В целях дополнительного контроля на производстве проводятся экспресс-анализы каждой партии выпускаемой продукции.

ТПК «Вилон» доставляет готовые вторые блюда покупателям интернет-магазина прямо домой — вам останется только разогреть и подать к столу. Попробуйте, вам понравится.


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